O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma terceira cúpula com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, "poderia acontecer", durante a recepção do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na Casa Branca, com quem Trump disse que discutiria a relação com a Coreia do Norte.



Trump também disse que sua relação com Kim está "muito boa" e lhe desejou "o melhor". Além disso, ele agradeceu à China e a Rússia pela ajuda com a Coreia do Norte. Fonte: Dow Jones Newswires.