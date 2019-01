Uma minivan atingiu pedestres que se reuniam em uma rua de Tóquio, no Japão, para festividades de Ano Novo na madrugada desta terça-feira (1º). Oito pessoas ficaram feridas. O suspeito, Kazuhiro Kusakabe, de 21 anos, foi preso e está sendo interrogado, disse a polícia metropolitana de Tóquio, sob condição de anonimato.



Ele é suspeito de intencionalmente tentar matar pessoas ao jogar o veículo contra elas na rua. Imagens da rede de TV NHK mostraram uma pequena van com toda a dianteira quebrada e oficiais e funcionários de ambulância correndo para o local. Uma nona pessoa ficou ferida depois que Kusakabe saiu do carro e desferiu um soco contra ela, disse a polícia. A sua condição de saúde não era conhecida.



Um grande tanque cheio de querosene foi encontrado no carro, disse a polícia. O suspeito parecia ter se planejado para incendiar seu carro, segundo o jornal Mainichi e outros meios de comunicação japoneses. A polícia se recusou a comentar o ocorrido, dizendo que possíveis motivações ainda estavam sob investigação.



O incidente ocorreu no início da terça-feira em Takeshita Dori, via que leva ao Santuário Meiji em Harajuku. A cada véspera de ano-novo, a linha de trem que passa pela estação de Harajuku funciona à noite, para as pessoas que desejam visitar o santuário na passagem do ano.