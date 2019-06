>Os consumidores que pretendem adquirir a casa própria vão contar, a partir de hoje, com as orientações da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais (AMMMG), que realiza na sede da entidade (avenida Amazonas, 2452,em BH), a 20ª edição da Semana da Casa Própria.

O evento normalmente acontece paralelo ao Feirão da Casa Própria da Caixa, que neste ano se encontra atrasado. No entanto, de acordo com fontes do mercado imobiliário, ele nem deve acontecer em 2019. A instituição, no entanto, ressalta apenas que ainda não foram divulgadas as datas.

Com os temas ‘diferenças entre juros simples e compostos, bem como contratos de financiamentos três a quatro vezes mais caros’, a Associação dos Mutuários vai dar dicas sobre o que é certo ou errado de acordo com as regras do Sistema Financeiro da Habitação, além de informações de como corrigir as distorções econômicas, conscientizando a população para a garantia de direitos.

O atendimento é gratuito. Haverá também esclarecimentos sobre reajustes das prestações e saldo devedor, assim como sobre o cumprimento de contrato nos atrasos em entregas de imóveis comprados junto a construtoras.

A entidade vai abordar ainda as formas para evitar ou suspender leilões, problema recorrente dos compradores de imóveis financiados, além de outros temas que tiram o sono do consumidor brasileiro.

O ‘mutirão’ na AMMMG vai até o próximo dia 15. Paralelo a esse auxílio dado à população para adquirir a casa própria, a entidade vai aproveitar para celebrar os 20 anos da instituição, quando divulgará os números mais significantes de atendimentos da Associação.