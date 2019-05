A morte do cantor Gabriel Diniz, que estava em uma aeronave que caiu no sul de Sergipe, comoveu personalidades e anônimos nesta segunda-feira, 27. Imagens dos destroços do avião, de documentos das vítimas e de corpos estão circulando nas redes sociais, o que motivou personalidades e anônimos a pedirem respeito. O que talvez poucos saibam é que compartilhar imagens de pessoas mortas pode se enquadrar em crime com pena de até três anos de detenção.



"Não compartilhem fotos desse momento triste. Se receber, não baixe, apague e diga a quem [te] mandou que pare de mandar e apague também! Ter fotos de algo tão triste para alguém é crueldade", escreveu o youtuber Whindersson Nunes ao compartilhar uma imagem completamente preta no Instagram.



Nos comentários da foto, o humorista baiano Leo Marques também fez o pedido: "Gente, por favor, não compartilhem imagens do acidente. Respeitem a família e o Gabriel Diniz".



Compartilhar imagens de pessoas mortas pode ser enquadrado no crime de vilipêndio a cadáver, determinado no artigo 112 do Código Penal brasileiro. A pena é detenção, de um a três anos, e multa. Vilipendiar tem o mesmo sentido de desrespeitar, desonrar ou menosprezar.



Confira a publicação de Whindersson Nunes e de outros internautas sobre o caso:



