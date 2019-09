Os focos de incêndios florestais em Minas Gerais aumentaram 44,95% entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (14). No Estado, 11.960 ocorrências foram registradas em 2019, contra 8.251 em 2018, elevação de 3.709 focos.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o aumento foi significativo, chegando a 35,09% de janeiro a agosto de 2019, na comparação com igual intervalo do ano anterior. Foram combatidas 1.821 queimadas em 2018, 639 a menos do que as 2.460 enfrentadas até o mês passado.

Em Belo Horizonte, também houve alta no número de queimadas. Foram registrados 10,41% mais focos do que em 2018, com os números saltando de 903 para 997, adição de 94 ocorrências.

Caparaó

O clima seco e quente dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros que, desde sexta (13), tenta combater um grande incêndio na Serra do Caparaó, na Zona da Mata mineira. Dezenas de pessoas atuam no combate às chamas. Dentre eles estão dez militares de Manhuaçu e 12 de Ipatinga e Valadares, além de funcionários do Instituto Chico Mendes e brigadistas do parque. A aeronave da Polícia Militar também foi empenhada.

Ainda não há informações sobre a área atingida nem sobre a intensidade dos focos.

Proibição

O Corpo de Bombeiros ressalta que queimadas não devem ser realizadas sem autorização e que a população pode denunciar os infratores. Além disso, a corporação destaca que pontas de cigarro não devem ser jogadas nas estradas.

