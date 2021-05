Na linha de frente no combate à Covid-19, enfermeiros, técnicos e assistentes de enfermagem comemoram a queda no número de mortes entre a categoria. Segundo levantamento divulgado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o mês de abril teve uma redução de 71% no número de mortes entre esses profissionais, com 24 casos. A diminuição é um reflexo da vacinação entre os profssionais da categoria.

A região Sudeste foi a que apresentou maior número de óbitos, desde o início da pandemia, 219 profissionais morreram para ajudar a salvar as vidas de outras pessoas, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Aplaudidos pelo mundo afora pela dedicação ao trabalho, esses profissionais - referenciados em 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro (a) - enfrentam muitos desafios. A coordenadora do curso de Enfermagem das Faculdades Kennedy, Débora Gomes, conta que a categoria não tem um piso salarial, assim como não está estabelecido o número de horas que deve trabalhar em cada plantão.

Débora Gomes conversa sobre a importância dos serviços de enfermagem e os desafios da categoria com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta quarta-feira (5), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.