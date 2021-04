Depois da confusão da “mudança” do nome Volkswagen para Voltswagen, nos Estados Unidos, a VW confirmou que trocará o nome do Nivus para o mercado europeu, que se chamará Taigo. Não era novidade que o aventureiro desenvolvido no Brasil – sobre a plataforma do MQB, do Polo – seria fabricado no Velho Mundo, ninguém tinha dúvida, mas a troca de nome é novidade.

Até agora a VW divulgou apenas esquetes com as formas do modelo, que é bastante fiel ao carro fabricado por aqui. No entanto, as imagens revelam que a versão europeia contará com novos para-choques e nova assinatura das lanternas, com direito a filetes de LED que se encontram no emblema da fabricante.

Sob o capô

A Volks também não adianta que motor o Taigo irá utilizar. No entanto, ao contrário do Nivus, que é equipado exclusivamente com motor TSI 200 1.0 de 128 cv e 20 kgfm de torque, para o Velho Mundo o leque pode ser mais amplo. Isso porque ela aponta que o carro será equipado com motores da família TSI. Isso mesmo, no plural.

E, para finalizar, afirma que o carro terá cockpit totalmente digital, o que não difere muito do modelo brasileiro.