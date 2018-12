A amizade entre Nando Reis e Cássia Eller é, praticamente, tão conhecida quanto as músicas de sucessos dos artistas. Inclusive, a composição All Star retrata essa relação de amor e em duetos os dois deixaram claro a sintonia que tinham. Neste sábado (29), em que a morte da cantora completou 17 anos, Nando usou o Instagram para resgatar uma foto e falar sobre a falta que ela faz. "Você... Meu mundo ficou incompleto. 17 anos sem Cássia", escreveu.



A cantora Lan Lanh, que trabalhou com Cássia, também homenageou a cantora. "A saudade é do tamanho das nossas lembranças, infinita", publicou na rede social.



Cássia Eller morreu depois de sofrer três paradas cardíacas em 29 de dezembro de 2001.