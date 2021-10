Ninguém acertou as seis dezenas - 03, 07, 10, 11, 27, 46 - do concurso 2.417, da Mega-Sena, realizado nesse sábado (9) em São Paulo. Assim, o prêmio acumulou e poderá pagar R$ 6,5 milhões na próxima quarta-feira (14). As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

