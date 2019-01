O Netflix enfrentou críticas de grupos de direitos humanos na Arábia Saudita nesta quarta-feira (2), por remover um episódio da série Patriot Act, do comediante Hasan Minhaj, que criticava o poderoso príncipe herdeiro do reino.



O comediante norte-americano usou seu segundo episódio, divulgado em 28 de outubro, para criticar o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman pela morte do escritor Jamal Khashoggi e pela coalizão liderada pela Arábia Saudita em guerra no Iêmen.



O grupo de direitos humanos Anistia Internacional disse que a censura da Netflix à Arábia Saudita é "mais uma prova de uma repressão implacável à liberdade de expressão". O Netflix disse que estava simplesmente cumprindo uma lei local.

Assista ao trailer: