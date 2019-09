A Netflix divulgou na manhã desta terça-feira, 24, o trailer oficial do filme El Camino - A Breaking Bad Film, que dá sequência à popular série de Vince Gilligan, Breaking Bad. No longa, o protagonista Jesse Pinkman tenta fazer as pazes com o passado, após fugir de um cativeiro.



O filme traz de volta dois grandes nomes da série: o diretor Vince Gilligan e o ator Aaron Paul, que interpreta o protagonista.



O longa também conta com os atores Matt Jones e Charles Baker, que retomam os papeis de Badger e Skinny Pete, amigos de Jesse.



El Camino: a Breaking Bad Film estreia no dia 11 de outubro, exclusivamente na Netflix



O trailer pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=2ir8eLkz2tQ