O Dia dos Namorados é comemorado anualmente em 12 de junho no Brasil. Confira então algumas sugestões de filmes disponíveis na Netflix para você assistir ao lado de seu companheiro ou companheira na data. Confira abaixo!





1. Amizade Colorida



Dois amigos interpretados por Justin Timberlake e Mila Kunis resolvem apostar em uma 'amizade colorida', incluindo relações sexuais em seu relacionamento, sem se considerarem namorados.



A forma como a dupla lidará com a situação e os sentimentos que podem surgir dela dão o rumo nesta comédia romântica.



Clique aqui para assistir Amizade Colorida na Netflix.







2. A Proposta



A canadense Margaret vê problemas com seu visto nos Estados Unidos, e para resolver a situação resolve 'armar' um casamento com Andrew, um de seus funcionários.



Porém, ela precisará conhecer sua família, além de enfrentar as perguntas dos funcionários da imigração, que tentarão descobrir se o casamento é, de fato, real.



A comédia romântica é estrelada por Sandra Bullock e Ryan Reynolds.



Clique aqui para assistir A Proposta na Netflix.





3. Querido John



Em um romance dramático que fala sobre o amor à distância entre os jovens Savannah e John, que serve ao exército e se comunica com a amada por correspondência.



Protagonizado por Amanda Seyfried e Channing Tatum, o filme conquistou inúmeros fãs desde o seu lançamento, em 2010.



Clique aqui para assistir Querido John na Netflix