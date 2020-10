Candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Nilmário Miranda, décimo entrevistado pelo Hoje em Dia entre os 15 postulantes ao comando do Executivo municipal, disse nesta segunda-feira (19) que acredita ser possível unir a esquerda no segundo turno, no fim de novembro, para enfrentar o candidato à reeleição, prefeito Alexandre Kalil, que aparece disparado em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto.

Nilmário lembrou que, dos 15 candidatos à PBH, há três de esquerda e o PT conversou com eles, em busca de uma parceria, antes do começo oficial da campanha. A frente para enfrentar o atual prefeito não vingou, segundo Nilmário, porque desde que há dois turnos na eleição, as alianças se dão no segundo turno. "Temos três candidados da esquerda. Não foi uma divisão da esquerda”.

Transporte público

Nilmário Miranda, que é ex-deputado estadual e federal e ex-secretário de Direitos Humanos do governo Lula e do governo Pimentel, em Minas, defendeu, na live do Hoje em Dia, a complementação do Move na capitalo mineira, para o eixo Oeste. E, segundo ele, apesar de o metrô depender de recursos federais, cabe ao prefeito articular isso. “Temos 53 deputados federais de Minas e três senadores. Temos que mobilizá-los para concluir o trecho Calafate-Barreiro do metrô”, defendeu.

Confira o cronograma das próximas entrevistas: