Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.424 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (30) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 03, 16, 17, 37, 38 e 53.

A estimativa da Caixa é que o prêmio acumulado para o próximo sorteio, na quarta-feira (3) às 20h, chegue a R$ 65 milhões.

A quina registrou 101 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 41.070,64. A quadra teve 6.968 apostas vencedoras e cada apostador vai receber R$ 850,44.

As apostas para o concurso 2.425 podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) da quarta-feira em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

