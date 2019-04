O amigo já percebeu que os sedãs tendem a crescer a cada geração? Por exemplo, o Volkswagen Passat deixou de ser um médio para assumir uma posição de médio grande, também chamado de executivo, assim como Série 3, Classe C e A4. Todos ganharam irmãos menores para ocupar suas antigas cadeiras.

E os médios atuais, como Civic, Jetta e Cruze foram recheados de conteúdos que elevaram seus valores substancialmente, aumentado a distância entre eles e os sedãs de entrada. E nesse “buraco” foi surgindo uma nova geração de compactos como City, Virtus, Yaris e Cronos, que oferecem mais espaço e conteúdos, mas sem o mesmo garbo dos irmãos maiores.

Na Nissan, a fresta entre Versa e Sentra será preenchida pela nova geração do sedã, que acaba de ser apresentada nos Estados Unidos. Por aqui, o modelo deverá estrear em 2020, vindo do México. A marca não confirma, mas também não nega o desembarque. No momento, o foco está voltado para o lançamento do elétrico Leaf.

Mas se tratando de um dos principais produtos da marca, é certo que chegue por aqui, e que não aposentará a atual geração, que continuará sendo fabricada em Resende (RJ). Certamente será rebatizada, ao melhor estilo “Versa Classic”, ou coisa do tipo.

Evolução

O novo Versa se destaca por três fatores interessantes: design, motorização e pacote de tecnologias. O sedã adotou um estilo que segue o padrão visual iniciado pela atual geração do March (lá fora). Trata-se de um desenho atraente, bem diferente do sedã fluminense. Sob o capô, também evoluiu. Nos Estados Unidos, o motor 1.6 16v teve a potência elevada de 110 cv para 124 cv. Além disso, ele terá opção híbrida. Para o mercado brasileiro, a opção com módulo elétrico deverá ficar para um segundo momento. Como o modelo atual, ele oferece duas opções transmissão, CVT ou manual de cinco marchas.

Recheio

Um dos trunfos do Versa é o espaço interno generoso. A nova geração também prevê boa “metragem”, apesar de a marca não dar detalhes. Por outro lado, o carro melhorou na qualidade do acabamento, que segue o mesmo padrão do Kicks. Apliques em couro no painel, nas portas e nos bancos contrastam com a atual geração.

Já o pacote Safety Shield 360 tem tecnologias como controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem emergencial autônoma, inclusive em manobras de ré, monitor de faixa, cruzamento e ponto cego. Ficção para o Versa brasileiro.