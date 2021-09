A Volkswagen apresentou a linha 2022 do Nivus. Sem grandes mudanças e a manutenção de apenas duas versões e motorização única, a novidade está na adição de novos equipamentos de série.

O modelo passa a contar com quadro de instrumentos digital em todas as versões, com estilo inspirado no mostrador do irmão portenho Taos. Já no topo de linha Highline, foi adicionado base de carregamento de celular sem fio.

O item é opcional na versão Comfortline e faz parte do pacote VW Play & Tech, que também agrega central multimídia VW Play, frenagem autônoma de emergência, controle cruzeiro adaptativo, volante multifuncional revestido em couro e borboletas para troca de marchas.

Nas duas versões, o Nivus é equipado com motor 200 TSI 1.0 turbo de 128 cv e 20 kgfm de torque. A unidade é combinada com caixa automática de seis marchas.

