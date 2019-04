O show do rapper americano Post Malone no segundo dia do festival Lollapalooza 2019 foi marcado pela parceria que ele fez com o funkeiro brasileiro MC Kevin o Chris em duas músicas.



Outro destaque é a faixa Sunflower perto do fim da apresentação. A música levanta os fãs do rapper e também chama atenção de quem não o conhecia, pois foi composta para a trilha sonora original da animação Homem-Aranha no Aranhaverso.



Em sua primeira passagem pelo Brasil, Post Malone obteve uma ascensão meteórica após lançar seu primeiro single, White Iverson, em 2015.



Desde então, surfando na onda do gênero que ultrapassou o rock em ouvintes nos últimos anos, o músico de 23 anos lançou dois discos e se destaca pelas letras introspectivas.



A 8ª edição do Lollapalooza não é a primeira a ter um rapper como headliner principal do último dia (no caso, o superstar Kendrick Lamar), mas talvez seja a edição mais rap do festival, o que fez Malone se sentir em casa, embora o outro rapper do dia, o brasileiro Rashid, tenha tocado apenas duas músicas antes de seu show ter sido suspenso por conta das condições climáticas.



Polvilhado com algumas das músicas de seu álbum de estreia, Stoney (2016), como I Fall Apart e Too Young, o show se baseou quase totalmente no disco mais recente, Beerbongs & Bentleys (2018).