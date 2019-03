Em visita ao Norte de Minas, o governador Romeu Zema (Novo) garantiu aos prefeitos da região que o Estado está fazendo o possível para normalizar os repasses de verbas para os municípios. Ele participou ontem da posse do prefeito de Januária, Marcelo Félix, na presidência da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams).

“Estive com os prefeitos e disse que a situação é de calamidade, mas nós temos condição de tirar Minas do buraco. O mais importante é dar apoio para quem trabalha. Nos últimos anos, o Estado fez exatamente o contrário, com uma série de exigências descabidas na área ambiental, fiscal e tributária. Tenho certeza que desatando estes nós aqui, o Norte de Minas tem um potencial gigantesco”, pontuou.

Romeu Zema lembrou ainda que está em constante negociação com a Associação Mineira de Municípios (AMM) para o pagamento dos R$ 12,3 bilhões atrasados, relativos à gestão anterior, de Fernando Pimentel (PT), e de R$ 1 bilhão referente a janeiro deste ano. “Se cortamos as pequenas despesas repetidamente e milhares de vezes, vai fazer a diferença. Não acredito em solução milagrosa. Acredito em trabalho disciplinado a longo prazo”.

Valquíria Cardoso, prefeita de Varzelândia, ficou otimista. “O governador nos tranquilizou, dizendo que está trabalhando diuturnamente para normalizar os repasses. A gente espera quer isso se cumpra, pois estamos todos com a corda no pescoço. Temos esperança de que resolva essa herança do governo anterior. Sabemos que não existe mágica para isso, mas acreditamos que tudo vai dar certo”.

Na solenidade de posse na Amams, o prefeito anfitrião, Humberto Souto (PPS), não foi convidado a discursar. Recentemente, ele se envolveu em uma polêmica com o governo do Estado ao sugerir que professores do município procurassem o governador para receber os salários.

Questionado sobre o episódio, Zema respondeu que “não adianta matar quem não tem dinheiro”. “O Estado está falido. Tenho tentado mostrar a situação e buscado um entendimento. Qualquer pessoa com um pouco de bom senso é capaz de entender isso”, disse.