Somente no primeiro dia de entrega, nesta quinta-feira (7), até as 17h a Receita Federal já havia recebido um 41.230 declarações de Imposto de Renda (IR) de Minas Gerais. A expectativa é de que 2,87 milhões de declarações sejam entregues no Estado até o término do prazo, que vai até o dia 30 de abril.

Em todo o país, o número chegou a 490.347 declarações recebidas no primeiro dia. Conforme o supervisor nacional do IR, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração até o prazo final de entrega.

Para mais informações sobre a declaração do IRPF 2019, clique aqui.



