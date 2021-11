À frente por mais de cinco décadas de importantes obras de caridade em Belo Horizonte, o frei Cláudio van Balen faleceu na tarde de sábado (20), aos 88 anos, por complicações de Covid-19.

Nascido na Holanda e residente no Brasil desde a década de 1950, o carmelita estava internado desde quinta-feira no Hospital Vera Cruz. Ultimamente, sofria de Mal de Alzheimer e já não reconhecia as pessoas.

Muito querido pelos fiéis, Frei Cláudio atuou por muitos anos na Igreja Nossa Senhora do Carmo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde adminstrava um cerntro de saúde, com consultas e exames gratuitos.

Polêmico, manifestando-se contra o celibato e defendendo uma missa que fosse realizada de acordo com as características do país, ele chegou a ser afastado da igreja em 2014, mas voltou às celebrações após os protestos dos fieís.

Em abril daquele ano, foi um dos entrevistados do programa do Jô Soares, na Rede Globo, quando abordou suas ideias progressistas.