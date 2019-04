A aprovação de um plano de privatização da Cemig pode acontecer até o fim do ano, disse o governador Romeu Zema, no evento Brazil Conference at Harvard & MIT, realizado em Boston, nos Estados Unidos. De acordo com a empresa americana Bloomberg, o governador de Minas afirmou que pretende enviar o plano para a Assembleia Legislativa do Estado em breve.

“A situação financeira do Estado é crítica demais, e não há como evitar a venda da Cemig”, disse Zema, acrescentando que a geração e distribuição de energia não são atividades prioritárias para o Governo.

O governador fica até o dia 15 deste mês nos Estados Unidos, onde participa de três eventos dedicados a economia e tecnologia. Nesta segunda-feira (8), ele participou da Brazil at Silicon Valley ocorrerá na Universidade de Stanford, em Palo Alto, na Califórnia.



Na quarta-feira (10), Zema estará em Nova York para comparecer à Investments Conference Brazil: First 100 Days.

