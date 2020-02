Tomaram posse na noite desta quinta-feira (6) os integrantes da nova diretoria, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo do Interior da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP) para o biênio 2020-2022.

Em discurso durante a cerimônia que aconteceu na sede da AMMP, o novo presidente da associação, o promotor de Justiça Enéias Xavier Gomes, ressaltou a atuação de cada membro da diretoria e enalteceu a importância institucional da AMMP para a classe e para o Estado Democrático de Direito.

“Nas trincheiras de combate às intenções torcidas de enfraquecimento institucional, tivemos nos últimos tempos muitas dificuldades. Mas não menos certo de que também avançamos. Portanto, atrás dos motivos para lamúrias há outros contrários", ressaltou o presidente.

Ainda segundo o promotor, é importante lembrar que a AMMP vem conseguindo importantes avanços. "Guiado em morros íngremes pela CONAMP, jamais beiramos o abismo, embora a constância dos temporais tenha nos causados temores permanentes. No trabalho coletivo, granjeamos nos últimos tempos conquistas. No campo legislativo, por exemplo, o fortalecimento do sistema acusatório, a entronização de medidas com foco na integridade, como informante de boa-fé, e imensa ampliação do modelo consensual no campo criminal".

Já no campo institucional, Gomes celebra uma conquista que era almejada pela categoria há 30 anos. "Aspirações que aguardavam há mais de três décadas, se tornaram realidade com a possibilidade de promotores (as) também concorrerem ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Portanto, que as nossas conquistas sejam lembradas, pois têm o condão de elevar a autoestima e a confiança no futuro institucional neste novo ano”, completa.

Também compuseram a mesa da solenidade:

Antônio Sérgio Tonet – Procurador-Geral de Justiça do MPMG;

Alberto Diniz Júnior – desembargador e presidente da AMAGIS;

Raimundo Cândido Júnior – presidente da OAB/MG;

Gério Patrocínio Soares – Defensor Público-Geral do Estado;

Castellar modesto Guimarães Filho – ex-presidente da AMMP, Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte;

Elke Andrade Soares de Moura – Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas;

Cássio Soares – deputado estadual;

Danilo Antônio de Souza Castro – Advogado-Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais,

Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares – 1º vice-presidente da CONAMP.

Foram empossados:



Diretoria

Presidente: Enéias Xavier Gomes

1º. Vice Presidente: Larissa Rodrigues Amaral

2º. Vice-Presidente: Francisco Chaves Generoso

3º. Vice-Presidente: Fabrício Marques Ferragini

4º. Vice-Presidente: Hugo Barros de Moura Lima

1º. Diretor Administrativo: Vanessa Fusco Nogueira Simões

2º. Diretor Administrativo: Luz Maria Romanelli de Castro

1º. Diretor Financeiro: José Silvério Perdigão de Oliveira

2º. Diretor Financeiro: Júnia Barroso Oliveira Balsamão

Conselho Fiscal

Décio Monteiro de Moraes

Epaminondas da Costa

Fernanda de Paula Silva

Flávia Mussi Bueno do Couto

João Paulo Fernandes

Júlia Matos Frossard

Conselho Deliberativo

Capital

Antônio José Leal

Iraídes de Oliveira Marques

Josélia de Almeida Santos

Luiz Alberto de Almeida Magalhães

Marcos Viola de Carvalho

Patrícia Ribeiro de Oliveira

Reyvani Jabour Ribeiro