Depois de 22 anos (e mais dois meses de atrasos devido ao Covid-19), a Fiat, finalmente, lança a segunda geração da Strada. A picape estreia com cabine dupla e quatro portas. A correção soluciona a principal deficiência do carro, que improvisava com uma terceira porta suicida.

Os preços partem de R$ 63.590, na versão Endurance cabine plus, que substitui a antiga Hard Working cabine simples, e chegam a R$ 79.990, na versão Volcano cabine dupla, topo de linha. A Fiat espera fazer da Strada, temporariamente, o utilitário-esportivo da marca, mas com acréscimo da caçamba, uma vez que o SUV do Argo só chega em 2021, se não ocorrerem atrasos devido à pandemia.

Estrutura

A picape foi construída sobre a nova plataforma MPP e conta com 25% de componentes emprestados de outros modelos. As medidas dela não diferem tanto da Strada original. São 4,48 metros de comprimento, outros 2,73 metros de distância entre eixos, 1,73 m de largura e 1,57 m de altura. Por outro lado, a capacidade de carga subiu par a 720 quilos. A carroceria plus comporta 1.350 litros de volume. Na cabine dupla, o bagageiro comporta 844 litros

A suspensão segue com feixe de molas na traseira, especificação que estreou na Fiorino, em 1988, e foi responsável pela boa fama da geração passada. A Fiat afirma que elevou a altura livre para 208 mim e também reajustou o ângulo de ataque para 24 graus. Requisitos que fazem dela um SUV, aos olhos do Inmetro. Mas fato é que tudo isso significa que o carro fica mais apto no uso rural, onde tem a principal clientela.

Motor e câmbio

A Strada é equipada com dois motores: Fire 1.4 de 88 cv e Fireflay 1.3 de 109 cv. A transmissão é apenas manual de cinco marchas. A previsão é de que no próximo ano receba a unidade 1.0 turbo de 130 cv e 19 mkgf de torque (que estreará ainda este ano no Renegade), além da transmissão CVT, que se tornará padrão na gama de compactos.

Por dentro

A Strada tem 25% de peças herdadas do Mobi, principalmente por dentro. Assim, podemos ver forros de porta, painel, quadro de instrumentos seguindo a linha de Mobi e Uno. Em outras palavras, mergulhados em plástico. Mas isso não significa que a Strada não tenha trunfos. A picape estreia um novo sistema multimídia de sete polegadas, que oferece conexão Apple CarPlay e Android Auto sem necessidade de cabo.

Ou seja, funciona como as antigas conexões Bluetooth, mas com todas as aplicações disponíveis nos sistemas Google e Apple. Acima do multimídia ficam posicionadas as chaves auxiliares. Funções como faróis de neblina, iluminação da caçamba, pisca-alerta, assim como desligamento do controle e estabilidade (item de série em todas as versões, bem como o controle de tração) e do sensor de proximidade.



Veterana



A Fiat manteve a versão cabine simples da Hard Working, da geração passada, que teve o preço reduzido para R$ 61.590, para posicionar o valor inicial da nova geração.

Preços e versões:

Hard Working 1.4 (antiga) - R$ 61.590

Strada Endurance 1.4 - cabine plus - R$ 63.590

Strada Endurance 1.4 - cabine dupla - R$ 74.990

Strada Freedom 1.3 - cabine plus - R$ 69.490

Strada Freedom 1.3 - cabine dupla - R$ 77.990

Strada Volcano 1.3 - cabine dupla - R$ 79.990