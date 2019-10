Já imaginou tirar um carro da concessionária e tê-lo com cara de zero quilômetro por anos? Parece impossível, mas não é. Pelo menos no quesito aparência, ter um possante com pintura lisinha, brilhante e intacta pode ser possível com a aplicação de uma película superprotetora de última geração. Sensação no exterior, a tecnologia vem conquistando terreno nos arredores de Belo Horizonte, onde é aplicada pela Indústria Adesivos, localizada em Betim, na região metropolitana da capital.

Especializada em envelopamento de veículos e personalização de objetos com adesivagem, a empresa dá garantia de sete anos no serviço contra amarelamento e ressecamento. Sócio-proprietário e expert no assunto, Leandro Simões diz que a película com certificação PPF é o que há de mais moderno no mercado automotivo. "Sensação do momento", resume.

Capaz de blindar o automóvel contra intempéries e outros "acidentes" que danificam a pintura – pedriscos da estrada, chuva ácida, poluição, insetos e até o desgaste do dia a dia –, a película funciona mais ou menos como a que aplicamos na tela do celular. Altamente transparente, protege sem interferir na aparência original. Com acabamento brilhante ou fosco, preserva o brilho do veículo e resguarda até contra o sol.

Autolimpante, o material oferecido pela Indústria Adesivos ainda possui camada antiaderente que repele água, lama, poeira e sujeiras em geral, tornando a limpeza muito mais fácil. Quem não quiser investir no serviço completo - proteger o carro todo pode custar de R$ 4 mil a R$ 7 mil –, pode escolher partes específicas do automóvel para ter a proteção aumentada. "Muita gente escolhe aplicar no para-choque, no capô e no para-lama. Tem gente que também instala nas maçanetas e na soleira. Além de evitar o desgaste de peças que são, muitas vezes, caras, garante aparência de novo sempre", explica Leandro.

Customização

Outro braço da empresa, a personalização de objetos e decoração de ambientes com adesivos customizados também está a todo vapor. Sócia na Indústria Adesivos, Ângela Oliveira é quem atende o cliente interessado em envelopar a geladeira de casa, customizar um tambor decorativo, que pode ser transformado em uma charmosa mesinha de canto, por exemplo, ou simplesmente revestir a parede do quarto, conferindo mais personalidade ao ambiente.

A empresa disponibiliza um catálogo de opções com adesivos lisos ou estampados, que, mais do que embelezarem os objetos, ajudam a aumentar a durabilidade. Uma geladeira revestida pode ficar intacta por até sete anos ­– tempo de garantia do material, que é lavável e não exige manutenção complicada. Os preços variam conforme o tipo de material escolhido, nacional ou importado, e a extensão da área coberta. Tambores reciclados, por exemplo, custam a partir de R$ 199, incluindo o objeto e a personalização.

SERVIÇO:

Indústria Adesivos

Endereço: Avenida Bandeirantes, 660 - bairro Filadélfia - Betim/MG

Telefone: (31) 97540-7843

Instagram: @industria.adesivos