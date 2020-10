A Nissan acaba de apresentar a nova geração do Versa. O sedã chega completamente renovado com preços entre R$ 72.990 e R$ 92.990, importado do México. Lindo, em nada lembra a geração passada, que segue em linha, fabricado na planta de Resende (RJ).

O novo Versa conviverá com seu antecessor, que passou a se chamar V-Drive. Assim, a Nissan consegue atacar os dois nichos de sedãs compactos. O Versa se posicionará na prateleira mais alta, concorrendo com Virtus, Onix Plus, HB20S, Yaris e City. Já o V-Drive se posiciona na base dos três volumes, brigando com Logan, Voyage, Cronos, Ka Sedan e Joy Plus (o antigo Prisma).

Visual

Em termos de estilo, o novo Versa impressiona. O carro é muito bonito. Conta com design que segue a linha da atual geração do March (lá fora) e adota moldura na coluna C, que se tornou padrão nos modelos atuais da marca, como Kicks, Sentra e Maxima. Nem de longe ele lembra as linhas bizonhas do V-Drive.

Conteúdos

Mas para fazer frente aos rivais, o bonitão japonês precisa ir além da estética. Para isso oferece um pacote de conteúdos que tem como destaque sistemas de segurança como Alerta de colisão (com assistente de frenagem), câmera 360 graus, deector de objetos em movimento, alerta de tráfego cruzado traseiro e sensor de ponto cego. Itens que fazem o V-Drive parecer o carro dos Flintstones.

Mas vale lembrar que são itens presentes apenas na versão Exclusive, que também tem acabamento impecável e um monte de conteúdos para tirar o foco dos líderes do mercado. (confira a ficha abaixo).

Dimensões

Por outro lado, ele herdou as dimensões generosas do irmão feio. Ele mede 4,49 m e conta com 2,62 m de distância entre eixos. Números que se revertem num bom espaço interno e espaço para as pernas de quem viaja na segunda fileira. O porta-malas, por sua vez acomoda 482 litros. Não chega a ser o campeão da categoria, como o os 520 litros do Cronos, mas não deixa a mala da sogra de fora.

Motor

O Versa será oferecido em quatro versões (Sense MT, Sense CVT, Advance CVT e Exclusive CVT), todas equipadas com motor 1.6 de 114 cv e 15,5 mkgf de torque. Trata-se do mesmo motor que equipa o Kicks e pode ser combinado com transmissão automática do tipo CVT (com seis velocidades emuladas) ou com caixa manual de cinco marchas.

Conteúdos e versões

Sense 1.6 16V Manual - R$ 72.990

A versão de entrada é a única com caixa manual e oferece ar-condicionado, chave inteligente presencial (I-Key), partida sem chave, computador de bordo com tela de 3,5 polegadas, retrovisores externos com regulagem elétrica, airbags laterais e de cortina, alerta de cinto de segurança destravado (frontal e traseiros), controles de tração e estabilidade, Isofix, sensor de estacionamento traseiro, Hill Holder, rádio e rodas aro 15 de aço.

Sense 1.6 16V CVT - R$ 77.990

Um degrau acima a primeira opção com CVT adiciona apoio de braço frontal e piloto automático (programação de velocidade).

Advance 1.6 16V CVT - R$ 83.990

Já a Advance amplia o conteúdo com acendimento inteligente dos faróis, banco traseiro bipartido, faróis com função Follow Me Home, indicador de temperatura externa, quadro de instrumentos parcialmente digital de 7 polegadas com 12 funções, retrovisores externos com indicadores de direção, rodas de liga leve aro 16, câmera traseira de estacionamento, faróis de neblina, alerta de objetos no banco traseiro (Rear Door Alert) e central multimídia de 7 polegadas (com Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, compatível com aplicativo Nissan Smart Phone).

Exclusive 1.6 16V CVT - R$ 92.990

No topo da linha, a opção mais refinada do Versa acrescenta bancos em couro, ar-condicionado automático digital, apoio de braço central traseiro, faróis dianteiros em LED, rodas de liga leve aro 17, alerta de colisão frontal com assistente de frenagem (FCW/FEB), câmera 360°, detector de objetos em movimento (MOD), alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA), monitoramento de ponto cego (BSW), espelho retrovisor com aquecimento e GPS integrado.