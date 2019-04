E começa neste sábado, 6, a nova temporada de Lata Velha, uma das atrações mais aguardadas do Caldeirão do Huck. Nesse primeiro programa, Luciano vai até Salvador para conhecer a história de Seu Bigode e sua paixão pelo Opala Comodoro vermelho, ano 1988, que ganhou o apelido de Araguaia.



Para conseguir ver seu xodó ajeitado, Seu Bigode terá de fazer uma performance da música Endless Love.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.