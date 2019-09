Não era novidade para ninguém que a General Motors apresentaria o sucessor do Prisma na segunda semana de setembro. Mas o que ninguém sabia era que ele chegaria acompanhado da nova geração do Onix. Assim, de surpresa o hatch rouba a cena, dias antes da chegada do arquirrival, o novo HB20.

O novo Onix estreia, em princípio, em duas versões. Na versão LT, parte de R$ 51.590, equipado com motor 1.0, com aspiração natural, e caixa manual. Já a LTZ estreia o inédito motor 1.0 turbo, que será combinado com caixa automática. O preço salta para R$ 66.290, o que deixa claro que ele terá opções intermediárias.

Onix Plus

O sedã, que ninguém tinha certeza se chamaria Onix Sedan, como na China, ou Prisma, chega como Onix Plus. Nesse primeiro momento também contará com duas versões, LT e LTZ.

No entanto, ambas serão equipadas com motor 1.0 turbo. Os preços vão de R$ 61.190 para a LT (manual) e R$ 70.990 para a LTZ (automática).

A GM não divulgou lista de conteúdos e nem ficha técnica dos modelos, que será publicada apenas hoje. No entanto, a fabricante destaca alguns itens que farão parte do pacote das versões mais sofisticadas, como sistema multimídia MyLink (dotado de conexão 4G e WiFi), bolsas e cortinas laterais, assim como controle de estabilidade (ESP).