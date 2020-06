O coronel Rodrigo Sousa Rodrigues será o novo Comandante-Geral da Polícia Militar, anunciou o Governo de Minas nesta terça-feira (2). Ele assume a vaga deixada pelo coronel Giovanne Gomes da Silva, que na semana passada decidiu assumir a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Até então, Rodrigues acumulava as funções de Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil. Ele também coordenou o Comando de Aviação do Estado (Comave) entre 2015 e 2019.

O coronel assumirá o cargo de comando da PM nesta quarta-feira (3), durante cerimônia que será transmitida virtualmente. Já o comando do Gabinete Militar do Governador ficará com o coronel Osvaldo de Souza Marques.