Comandatuba (BA) - A Hyundai acaba de apresentar a nova geração do HB20, que estreia com novo motor turbo 1.0 TGDI, com injeção direta de 120 cv e 17 mkgf de torque, totalmente disponível em 1.500 rpm. Com preços a partir de R$ 46.490, o hatch chega no embalo de lançamentos como o Onix e Corolla. A surpresa ficou por conta do HB20X, versão aventureira do compacto, que ainda não tinha sido exibida.

Mais qualificado, o HB20 busca se equivaler à nova ordem dos compactos, com mais tecnologia embarcada, como frenagem automática. Itens como partida sem chave, controle de tração, ESP, bolsas laterais, dentre outros, para fazer frente a rivais como novo Onix, Polo e Yaris.

Ao contrário do que era especulado, o motor 1.6 foi mantido e ganhou mais potência, passando a entregar 130 cv. A unidade 1.0 de 80 cv, segue como opção de entrada da linha. Ele contará com 10 versões que combina motores, caixas e equipamentos. Se somado às versões sedã e aventureira, o portfólio sobre para 22 opções. Confira os preços de cada uma.

Versões e preços

HB20 (hatch)

Sense 1.0 - R$ 46.490

Vision 1.0 - R$ 48.990

Vision BlueMedia 1.0 - R$ 50.490

Evolution 1.0 - R$ 53.790

Vision 1.6 - R$ 57.990

Vision 1.6 AT6 - R$ 62.790

Launch Edition 1.6 AT6 - R$ 69.990

Evolution 1.0 Turbo AT6 - R$ 67.190

Diamond 1.0 Turbo AT6 - R$ 73.590

Diamond Plus 1.0 AT6 - R$ 77.990

HB20S (sedã)

Vision 1.0 - R$ 55.390

Evolution 1.0 - R$ 58.390

Vision 1.6 - R$ 62.590

Vision 1.6 AT6 - R$ 67.390

Evolution 1.0 Turbo AT6 - R$ 71.790

Diamond 1.0 Turbo AT6 - R$ 76.890

Diamond Plus 1.0 Turbo AT6 - 81.290

HB20X (aventureiro)

Vision 1.6 - R$ 62.990

Vision 1.6 AT6 - R$ 67.890

Evolution 1.6 AT6 - R$ 69.890

Diamond 1.6 AT6 - R$ 75.190

Diamond Plus 1.6 AT6 - R$ 79.590