A Jeep acaba de apresentar a nova geração do Grand Cherokee. O SUV que ajudou a definir o formato dos utilitários de luxo, chega à sua quinta geração com novas versões e motorização híbrida.

A grande novidade fica por conta da versão 4xe, que combina motor a combustão e elétrico para entregar tração nas quatro rodas com mais torque e menos emissões. O conjunto híbrido será aplicado na versão Trailhawk. Opção com foco no fora de estrada, que já é oferecida nos irmãos Renegade e Compass, mas é inédita no Grand Cherokee.

A versão off-road ainda conta com desconexão eletrônica da barra estabilizadora. Trata-se do mesmo recurso que é oferecido no Wrangler Rubicon, que permite melhor articulação das rodas para vencer terrenos acidentados.

O SUV utiliza o motor 2.0 turbo (que equipa o Wrangler), combinado com uma unidade elétrica. A potência somada é de 375 cv e 63,7 kgfm. O conjunto ainda conta com caixa de transferência Quadra Trac II. A versão eletrificada ainda pode rodar até 40 quilômetros apenas com eletricidade. E segundo a Jeep, o consumo do híbrido é de 24,2 km/l e a autonomia combinada supera os 700 quilômetros.

“O Jeep Grand Cherokee é um ícone global e levará a marca a uma nova era de recursos 4x4, tecnologia de ponta, recursos premium e eletrificação. Com um equilíbrio perfeito de dinamismo na estrada, capacidade 4x4 e desempenho 4xe, o novo Jeep Grand Cherokee 2022 é o Grand Cherokee mais avançado, luxuoso e capaz de todos os tempos”, afirma o CEO da marca Jeep, Christian Meunier.

O novo Jeep Grand Cherokee recebeu um pacote farto de conteúdos. O SUV é equipado com sistema de áudio premium McIntosh, com 19 alto-falantes, acabamento em couro Palermo, multimídia Uconnect 5, com monitor de 10,1 polegadas no painel e telas individuais para passageiros com conexão com Amazon Fire TV.

Tudo isso somado ao que já é trivial, como climatização digital, assistentes de direção, ajustes elétricos dos bancos e tudo mais que é indispensável num SUV de luxo. Ele ainda é equipado com conjunto de suspensão a ar.

