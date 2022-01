A Mercedes-Benz acaba de lançar a nova geração do Classe C no Brasil. O sedã que é um dos principais produtos da Estrela de Três Pontas há quase 30 anos. Ele parte de salgados R$ 349.990.

Em pré-venda desde o final do ano, o novo Classe C chega com cesta de conteúdos refinada, pacote de estilo AMG e motorização eletrificada. Visualmente, a nova geração do sedã se destaca pelos faróis e lanternas.

A grade do radiador segue o desenho característico das versões com apelo esportivo da Mercedes, com um filete cromado central e estrela ao centro. O estilo mescla esportividade com os três volumes da carroceria bem definidos, criando um desenho equilibrado. Ou seja, nem muito senhoril, como seus antepassados e nem ousado como os conterrâneos Audi A4 e BMW Série 3.

Motores

Sob o capô, o sedã pode vir equipado com dois motores. A versão C 200 é equipada com uma unidade 1.5 turbo e módulo 48V. Esse conjunto entrega 204 cv e 20,4 kgfm de torque.

Já a versão topo de linha C 350 AMG Line (R$ 399.990) recebeu motor 2.0 combinado com a unidade elétrica 48V. A potência é de 258 cv e 30,6 kgfm de torque. A transmissão é automática de nove marchas para as duas opções.

Por dentro, a grande novidade fica por conta do multimídia vertical que emerge do console. A tela de 11,9 polegadas agrega praticamente todas as funções do automóvel.

