Depois de ter sido revelado de surpresa, em setembro, a General Motors lança oficialmente a nova geração do Onix. Líder de vendas no mercado brasileiro, a GM não quer correr risco de perder participação e ofertará o hach em nada menos que 13 configurações, com preços que vão de R$ 48.490 a R$ 72.990. Ele contará com motor 1.0 (aspirado) de 82 cv, com caixa manual de seis marchas, além de motor 1.0 turbo de 116 cv, que pode receber manual ou automática.

Confira os principais conteúdos e os preços de cada versão:

Onix 1.0 - R$ 48.490

Direção elétrica, ar-condicionado, rodas de aço de 15″, travas elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, rádio com Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, chave canivete, portas USB dianteira e traseira, banco traseiro bi-partido, entre outros itens.

Onix 1.0 LT - R$ 51.590

Adiciona Mylink 3, com monitor de sete polegadas.

Onix 1.0 LT 1 - R$ 53.790

Conta com todos os equipamentos da LT e acrescenta abertura de porta e partida do motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré e carregador wireless para celular.

Onix 1.0 LT 2 - R$ 54.525

Vem com todos os equipamentos da LT 1 e acrescenta OnStar e Wi-Fi.

Onix 1.0 LT 3 - R$ 55.590

Inclui todos os itens do LT 2 mais faróis de neblina e rodas de liga leve de 15″.

Onix 1.0 Turbo (AT6) - R$ 55.590

Onix 1.0 Turbo LT - R$ 57.590

Conta com todos os equipamentos da versão Turbo de entrada e agrega faróis de neblina, rodas de liga leve de 15″, Mylink 3 com tela de 7″, OnStar e Wi-FI.

Onix 1.0 Turbo LT (AT6) - R$ 62.890

Além dos itens da versão LT manual, ela inclui controle de velocidade de cruzeiro e volante com revestimento premium.

Onix 1.0 Turbo LTZ - R$ 60.990

Vem com todos os itens da LT manual e acrescenta abertura de porta e partida do motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré e carregador wireless.

Onix 1.0 Turbo LTZ (AT6) - R$ 66.290

Todos os equipamentos da LTZ manual mais controle de velocidade cruzeiro e volante com revestimento premium.

Onix 1.0 Turbo Premier (AT6) - R$ 69.990

Vem com todos os equipamentos da LTZ AT6 e inclui rodas de liga leve de 16″, farol tipo projetor, luz de posição e lanternas em LED e bancos híbridos.

Onix 1.0 Turbo Premier II (AT6) - R$ 72.990

Adiciona a Premier alerta de ponto cego, ar-condicionado digital, assistente de estacionamento automático e interior na cor preto/caramelo.

Onix 1.0 Turbo Premier III (AT6) - R$ 72.990

Premier II mais interior na cor preto/cinza.