Houve uma mudança no cronograma do Concurso Público para Provimento de Cargos Técnico-Administrativos, da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), no qual serão preenchidas 96 vagas nos níveis médio, técnico e superior. O prazo das inscrições, anteriormente previsto para o período de 11 de março a 11 de abril, foi transferido para 20 de maio a 19 de junho. A aplicação das provas também foi prorrogada: de 28 de julho para 20 de outubro.

As mudanças são motivadas por questões burocráticas e constam em retificação do edital do concurso, divulgado pela Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH), responsável pela organização do certame. O edital retificado – com os respectivos anexos – pode ser consultado na página eletrônica da Comissão Especial de Processos Seletivos da Unimontes (Ceps) em www.ceps.unimontes.br.

As 96 vagas ofertadas no concurso estão distribuídas em 37 funções nas carreiras de Analista Universitário (8) e Analista Universitário da Saúde (16), de nível superior, Técnico Universitário (52) e Técnico Universitário da Saúde (20), de nível médio e técnico. Os vencimentos básicos para os cargos técnico-administrativos variam de R$ 960,75 a R$ 1.719,07 – acrescidos auxílio-transporte e vale-alimentação.

Como fica

Além das novas datas para as inscrições, o cronograma retificado terá prazo diferente para os pedidos de análise socioeconômica para isenção de taxa: 20 a 24 de maio. As provas de múltipla escolha serão aplicadas em 20 de outubro e o resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado em 14 de novembro.

O concurso foi autorizado pelo Governo do Estado, em atendimento à proposta apresentada pela Reitoria da Unimontes, por meio da DDRH. Resulta também de articulação junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), que analisou as demandas da instituição.

Na carreira de Analista Universitário serão preenchidas oito vagas em funções de nível superior: Assistência em Controle Processual e Pesquisa Técnica, Assistência na Área de Recursos Humanos, Assistência, Administração e Planejamento na Área Pública; Assistência na Área Pedagógica; Assistência na Área de Contabilidade Pública e Auditoria; Assistência na Área de Engenharia Civil; Assistência na Área de Análise de Sistemas e Assistência na Área de Biblioteconomia.

Já na carreira de Analista Universitário da Saúde serão preenchidas 16 vagas em nove funções de nível superior: Assistência na Área de Enfermagem Hospitalar (sete vagas), Assistência na Área Fisioterapia Hospitalar (duas vagas), Assistência na Área de Bioquímica, Assistência na Área de Serviço Social, Assistência na Área de Enfermagem Obstétrica, Assistência na Área de Psicologia Clínica Hospitalar, Assistência na Área de Farmácia Hospitalar, Assistência na Área de Fonoaudiologia, Assistência na Área de Nutrição Hospitalar/Clínica (uma vaga cada).

Com carga horária de 40 horas/semanais, serão preenchidas 52 vagas na carreira de técnico universitário em 16 funções de nível técnico-profissional. São ofertadas 38 vagas no cargo de apoio administrativo no campus-sede, no campus de Janaúba (4), nos campi de Brasília de Minas, São Francisco, Pirapora, Januária, Espinosa, Salinas, Almenara, Paracatu e Unaí (uma vaga em cada unidade) e no Escritório de Representação da Unimontes (ERU) em Belo Horizonte (uma vaga).

Na carreira de Técnico Universitário da Saúde há previsão de preenchimento de 20 vagas em quatro funções: Assistência Técnica em Enfermagem (8 vagas), Assistência Técnica em Farmácia (4), Assistência Técnica em Laboratório de Analises Clinicas na Área Hospitalar (4) e Assistência Técnica em Radiologia (4).