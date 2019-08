A Volvo acaba de lançar a nova geração do sedã S60, que chega seguindo a identidade visual inaugurada pelo XC90 e com uma silhueta que remete a uma versão em escala do irmão maior S90. O sedã se revitalizou para concorrer num segmento em que Audi A4, BMW Série 3 e Mercedes-Benz Classe C desfrutam sem serem perturbados.

As referências em segurança seguem inabaladas, mas o sueco tem como trunfo o bem resolvido conjunto mecânico híbrido, que combina motor 2.0 turbo e módulo elétrico. Juntos, entregam generosos 407 cv e 64 mkgf de torque, nas versões topo de linha T8 R-Design (R$ 269.950) e Polestar. Esse powertrain garante ao sedã um comportamento vigoroso, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,4 segundos.

A gama ainda conta com outras duas versões que só utilizam o motor a combustão. São elas: T4 Momentum de 190 cv (R$ 195.950) e T5 Inscription de 245 cv (R$ 229.950).

