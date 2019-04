A “Drink Me” é uma empresa de mixologia, cujo casal de sócios, Tiago e Mariana Otoni, possui mais de dez anos de experiência na área. A dupla trabalha com três equipes completas, realizando uma média de seis eventos por semana, e têm cardápio exclusivo.

O lançamento da marca, em outubro de 2018, deu-se a pedido de clientes, que vinham demandando cartas flexíveis, passíveis de ajustes conforme a necessidade de cada evento. Tamanha procura fez surgir a oportunidade para que os criadores da empresa deixassem os antigos empregos e passassem a se dedicar ao próprio negócio.

Um dos diferenciais da “Drink Me!” é a qualificação dos profissionais. “Nós temos o melhor time do Brasil. São três coordenadores mixologistas, além de bartenders de formação, que passaram por renomadas casas noturnas de Belo Horizonte, do país e do mundo. Vários deles têm experiência internacional”, afirma Tiago Otoni.

Atualmente, a “Drink Me” oferece mais de cem opções de coquetéis. Mas, reforçando, a carta costuma variar, conforme o gosto do freguês e os perfis do evento e dos convidados.

Festas de casamento, o grande foco da empresa, costumam ter bebidas sofisticadas. Uma delas, denominada “Amores” e inspirada nas alianças, leva ouro 23 quilates na composição. Outra, chamada “Buquê”, tem vodka, xarope de rosas e espuma de limão na receita.

Bailes de debutantes têm drinks não-alcoólicos, com uma pegada “teen”. Alguns deles: “Unicorn”, com purê de morango, suco de maçã, chantilly, marshmallow recheado e bala de estrelinhas; e o “Candy Crush”, com sabor de algodão doce.

Para as formaturas, os coquetéis são descontraídos, divertidos e práticos, pela alta demanda do público, o que exige uma produção ágil. E, no caso das confraternizações corporativas, a carta preza pelo clássico.

Não há um número máximo ou mínimo de horas para o fechamento do contrato. Contudo, segundo Tiago Otoni, os eventos atendidos costumam ter uma duração de seis horas.

A exceção é com relação às formaturas com pós-baile, cujo serviço pode se estender por até 12 horas.

Os valores são bastante variáveis, de acordo com as preferências do consumidor, o número de pessoas presentes e o horário. Por isso, estão disponíveis apenas sob consulta.

SERVIÇO:

Drink Me!

Telefone: (31) 9 9352-7533

Telefone/WhatsApp:

(31) 9 7311-8442