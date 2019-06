Namoradas, filhos e até um prêmio Nobel: muita coisa aconteceu na vida de Sheldon, Raj, Leonard e Howard entre a 1.ª temporada de The Big Bang Theory, que estreou em 2007, e a última, que vai ao ar no Brasil pela Warner, neste domingo (2), às 22h. Nos EUA, o último episódio, que já foi exibido por lá, quebrou o recorde de audiência do ano no país.



Queridinha da América e do Brasil, The Big Bang Theory apostou na história de quatro cientistas precoces, brilhantes e completamente desajustados. Apesar da extensão, conseguiu manter uma base fiel de fãs: no Brasil, 900 mil pessoas acompanharam a última temporada.



Em The Stockholm Syndrome, episódio que encerra a história, Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik) vencem o Prêmio Nobel. Na viagem para a cerimônia de premiação, Sheldon consegue magoar todos os amigos, que decidem voltar para os EUA.



O episódio dá alguns presentes para os fãs: não faltam brincadeiras com referências às temporadas anteriores. O elevador do prédio de Sheldon e Leonard é finalmente consertado, Leonard e Penny anunciam uma gravidez e a comida dividida no apartamento, é claro, não fica de fora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

