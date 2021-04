Imagine controlar as luzes e as portas da casa, a geladeira e o chuveiro, tudo pelo celular ou por comando de voz. As facilidades são possíveis graças à aplicação da Internet das Coisas, tecnologia que nada mais é do que um dispositivo eletrônico que consegue se comunicar com outros sistemas por meio de uma conexão sem fio.

A Internet das Coisas revolucionou a forma como lidamos com a tecnologia. Ela é utilizada para otimizar diversas atividades não só no ambiente doméstico, mas nas empresas e nas cidades.

Segundo uma pesquisa da Gartner, uma empresa americana especializada em novas soluções para o mercado da Tecnologia da Informação, 12 bilhões de dispositivos estão conectados à Internet das Coisas em todo mundo, e esse mercado deve crescer cada vez mais.

