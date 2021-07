Os brasileiros que têm dívidas e não conseguem pagá-las agora podem fazer novas negociações. Já está em vigor a Lei do Superendividamento.

A norma altera o Código de Defesa do Consumidor, criando instrumentos para conter abusos na oferta de crédito.

O consultor estratégico do Manucci Advogados para Financiamentos e Energia, Thiago Wscieklica, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as regras nesta terça-feira (20), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.