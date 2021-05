Neste dia 13 de maio são comemorados os 133 anos da abolição da escravatura, regime que durou 388 anos no Brasil até que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Atualmente, 55,4% da população é composta por negros. Porém, o racismo e a desigualdade social ainda são desafios.

A maior parte dos trabalhadores domésticos no Brasil ainda é formada por negros, segundo estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT). No mercado, só 4,7% da liderança das 500 maiores empresas do país é composta por negros, e apenas 0,4% são mulheres negras, mostra outro levantamento, do Instituto Ethos.

O advogado, professor das Faculdades Kennedy e Promove, Sílvio Teixeira da Costa Filho, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os avanços dos direitos dos negros, nesta quinta-feira (13), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.