O jornalista William Bonner chamou atenção durante a apresentação do Jornal Nacional desta terça-feira, 27, ao conversar com sua colega Maju Coutinho durante a previsão do tempo e dizer a frase "oi, sumida".



"Você esteve no Fantástico, tá fazendo podcast, vai apresentar o Jornal Hoje, a gente fica sabendo agora das coisas aqui pelas coisas internas, mas a Maju Coutinho sumiu do JN... Mas a gente pode dizer pra ela: 'oi, sumida'. Oi, sumida!", brincou Bonner.



Maju respondeu: "Tenho duas semanas ainda com vocês aqui, tô feliz!". "Bem-vinda, vamos lá!", respondeu o apresentador, antes que se desse sequência à previsão do tempo.



Internautas se atentaram ao "Oi, sumida" de William Bonner para Maju Coutinho.