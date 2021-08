Comprar um carro seminovo ou usado sempre exigiu cuidados. Procedência, histórico de revisões, estado de conservação e também se o carro anunciado existe ou é um golpe. Com a popularização das plataformas digitais, muitas vezes, nem tudo que reluz é ouro e o consumidor pode adquirir um grande prejuízo.

Para tentar fazer com que as transações sejam seguras, a OLX desenvolveu o perfil verificado para anúncio de automóveis. O sistema funciona da mesma maneira que a verificação de uma conta de rede social. O usuário que quiser anunciar um automóvel precisa adicionar no banco de dados da plataforma uma foto do documento de identificação e uma selfie, pelo aplicativo.

A medida serve para evitar golpes de falsos anúncios, como aconteceu com Wagner* (que pediu para ter o nome trocado). Em 2019, ele negociou um automóvel e chegou a fazer o depósito do sinal, quando percebeu que o carro não existia. “Depois que transferi o valor e não tive retorno, percebi que tinha sido enganado”, relembra o consumidor, que não conseguiu recuperar o dinheiro e ainda hoje não repôs o valor perdido.

Segundo a OLX, em 2021 o aumento de transações foi de 38,2% em Minas Gerais. Um dos fatores que contribuíram para a conclusão dos negócios foi a conta verificada do anunciante.

“Estudo realizado pela OLX aponta que 50% dos usuários relataram se sentirem mais confiantes em negociar com pessoas que têm perfis verificados. A ferramenta traz uma camada complementar de proteção às negociações feitas na plataforma, com uma checagem adicional do usuário, proporcionando mais transparência nas negociações”, explica o vice-presidente de Autos e Comercial da</CW> OLX, Flávio Passos.

Recomendações

Mesmo com o perfil verificado, a plataforma orienta que o consumidor fique atento a algumas medidas de segurança:

1 - Evite intermediários - Ao entrar em contato com o vendedor, evite negociar com terceiros. Fique atento e desconfie se o vendedor aparentar pressa ou ansiedade para fechar o negócio.

2 - Cheque as informações - Certifique-se de que o vendedor é o real proprietário do bem. Você pode consultar informações sobre o veículo no Detran, o Departamento de Trânsito Estadual, e verificar dados sobre multas e situação do IPVA por meio do Renavam, o Registro Nacional de Veículos Automotores. Seja cuidadoso com contratos firmados com consórcios e prestações de pagamento, e pesquise a documentação e o histórico da empresa envolvida.

3 - Pagamento - Evite realizar qualquer tipo de pagamento antecipado sem antes ver o veículo pessoalmente. Certifique-se também que os dados bancários fornecidos são da mesma pessoa com a qual está negociando.

4 - Excesso de facilidades - Desconfie de valores abaixo do mercado. Esteja atento se o vendedor alegar que ganhou o veículo em uma promoção/sorteio; que é ex-funcionário ou afirma trabalhar nas fabricantes. E que, a partir de algumas dessas possibilidades, conseguiu um bom desconto ao adquiri-lo.

5 - Segunda opinião – Ao identificar um veículo de seu interesse, peça uma segunda opinião a pessoas de sua confiança e, se possível, alinhe com o proprietário uma avaliação na companhia de um mecânico antes de bater o martelo.

6 - Visitação do veículo - Ao agendar um encontro para que o interessado na compra possa ver o veículo, escolha sempre locais movimentados, como estacionamentos de supermercados ou shoppings e vá, de preferência, acompanhado.