Uma onça-parda foi atropelada na Avenida Senador José Ermírio de Morais, na região do Tremembé, zona norte de São Paulo. Imagens que circularam em redes sociais mostram o animal deitado na via, mas quando as equipes especializadas chegaram a onça já havia retornado para a mata. A Prefeitura disse que equipes tentaram localizá-la por três horas, mas não a encontraram.



De acordo com a Divisão de Fauna Silvestre da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o chamado ocorreu às 9h40. Três equipes da Guarda Civil Metropolitana Ambiental e um veterinário da Secretaria foram acionados para fazer as buscas ao animal na zona norte. O objetivo, segundo a Prefeitura, era sedar a onça-parda e encaminhá-la para o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres.



Lá, o animal deveria receber o tratamento, e dependendo do quadro de saúde, seria devolvido ao habitat natural. Os órgãos não esclareceram as circunstâncias do acidente nem a gravidade dos ferimentos decorrentes do atropelamento.