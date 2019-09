A Chevrolet iniciou as manobras para abrir espaço para as novas gerações de Onix e Onix Sedan. A versão Joy do hatch passa a contar com o mesmo visual da reestilização de 2016, abandonando de vez a carranca original, de 2012. Mas a igualdade visual deverá ser breve, pois com a chegada da nova geração é provável que o Joy seja o único representante da carroceria atual. O mesmo ajuste é previsto para o Prisma Joy, que ganhará substituto no fim da semana.

Em termos de conteúdo, o Joy seguirá equipado com motor 1.0 de 80 cv e caixa de seis marchas. Entre os itens de série, a versão conta com direção assistida, ar-condicionado analógico, vidros dianteiros elétricos e também pode receber multimídia e retrovisores elétricos, vendidos como acessórios. O novo Onix Joy ainda não tem preço definido. A versão atual parte dos R$ 47.600.

Black

A novidade fica por conta do pacote Black que inclui luz diurna em LED, rodas aro 15 com calotas escurecidas, maçanetas pintadas na mesma cor da carroceria, logo Chevrolet com fundo preto e moldura da grade e retrovisor em preto brilhante.

Recentemente, a GM também fez uma limpa na linha do Cobalt. O veterano passa a contar apenas com a versão LTZ 1.8 AT6, com preço inicial na casa dos R$ 68 mil.

