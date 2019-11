Chegar ao topo é um grande desafio. Mas manter-se lá em cima pode ser bem mais difícil. A General Motors sabe disso e acaba de lançar oficialmente a nova geração do Chevrolet Onix. Como líder de vendas no mercado brasileiro a GM não quer correr risco de perder participação. E para isso ela “cercou” toda faixa de preço onde o segmento atua, o que exigiu um portfólio de nada menos que 13 configurações, com preços que vão de R$ 48.490 a R$ 72.990.

Claro que muitas dessas versões deverão ter vida curta. Trata-se de uma estratégia comum para testar a aceitação do mercado. Nesse jogo, sobram as versões de maior saída e as demais são eliminadas. Não há como negar que 13 opções são muitas. Mas a Hyundai também adotou estratégia parecida com o novo HB20 (11 opções na linha) e a Fiat também tem expandido o portfólio do Argo.

Aspirado

O hatch estreia bem mais moderno que seu antecessor – que seguirá em linha como Onix Joy. O novo compacto, diferentemente do sedã Onix Plus, conta com motor 1.0 três cilindros (aspirado) de 82 cv e 10,6 mkgf, que só é oferecida com caixa manual de seis marchas, a mesma do Joy.

Visualmente, o Onix não chega a ser um carro arrebatador. Na verdade, é menos ousado que o antecessor. Mas trata-se de um automóvel com uma proposta focada mais na funcionalidade do que no estilo propriamente dito. A seção frontal não difere da do sedã, que conta com desenho comportado. A traseira segue a mesma orientação, mas agrada aos olhos.

Conteúdos

Na estratégia da GM, o Onix precisa cobrir uma faixa de preços com variação de R$ 25 mil. Valores que permitem que ele dispute mercado com grande parte dos compactos do mercado, deixando para o Onix Joy a incumbência de brigar na base do segmento.

Mesmo assim, sua lista básica inclui o trivial: direção elétrica, vidros dianteiros elétricos e ar-condicionado analógico, mas agrega itens como vidros traseiros elétricos, rádio (com Bluetooth e USB), computador de bordo e bancos bipartidos. Trata-se de itens que muitas vezes são oferecidos como opcionais em parte de seus concorrentes.

Mas o pacote pode evoluir para itens como conexão 4G, com roteador Wi-Fi, ar-condicionado digital, assistente On-Star, ar-condicionado digital, monitor de ponto cego e até mesmo assistente automático de estacionamento. São itens que elevam a qualificação do compacto e surgem como opção para o consumidor que não conta com opções de hatches médios, que praticamente desapareceram do mercado.

Medidas

Com 4,16 metros de comprimento e 2,55 metros de distância de entre-eixos, o Onix tem boa oferta de espaço e não fica devendo para os demais compactos do mercado. Seu porta-malas permite 275 litros de volume, o que não faz dele nenhuma referência, mas não difere muito do que é oferecido no segmento e nem em utilitários compactos. Para se ter uma ideia, o Tracker comporta 31 litros a mais que ele.

E quem quiser pagar pelos 116 cv do motor 1.0 turbo terá que disponibilizar pelo menos R$ 55.590 pela versão 1.0 Turbo, que tem lista de conteúdos mais enxuta, mas figura como a opção automática mais barata da linha.

Essa versão é o grande curinga do Onix e assume a função do Onix Advantage, de geração passada. Ele economiza em refinamento para oferecer a comodidade da transmissão automática.

Para se ter uma ideia, ele é mais barato inclusive que a primeira opção do Onix LT 1.0 Turbo, com caixa manual, que custa R$ 57.590. No entanto, se o consumidor fizer questão de um pacote mais recheado é preciso focar nas versões LTZ e Premier, esta com três níveis de conteúdos, que vão a até R$ 73 mil.

Segurança

Pouco antes do lançamento oficial do hatch, o Onix foi submetido ao teste de colisão do Latin NCAP, onde obteve nota máxima na proteção de adultos e crianças. Vale lembrar que recentemente o sedã passou por um recall de todas unidades para sanar uma falha eletrônica que poderia levar o carro a pegar fogo “voluntariamente”.

Preços e versões

Onix 1.0 - R$ 48.490

Direção elétrica, ar-condicionado, rodas aro 15 (de aço estampado), travas elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, rádio com Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, chave canivete, portas USB dianteira e traseira, banco traseiro bipartido, entre outros itens.

Onix 1.0 LT - R$ 51.590

Adiciona Mylink 3, com monitor de sete polegadas.

Onix 1.0 LT 1 - R$ 53.790

Abertura de porta e partida do motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré e carregador wireless para celular.

Onix 1.0 LT 2 - R$ 54.525

Adiciona OnStar e Wi-Fi.

Onix 1.0 LT 3 - R$ 55.590

Faróis de neblina e rodas de liga leve aro 15.

Onix 1.0 Turbo (AT6) - R$ 55.590

Direção elétrica, ar-condicionado, rodas aro 15 (de aço estampado), travas elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, rádio com Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, chave canivete, portas USB dianteira e traseira, banco traseiro bi-partido, entre outros itens.

Onix 1.0 Turbo LT - R$ 57.590

Faróis de neblina, rodas de liga leve aro 15, multimídia Mylink 3, assistente OnStar e Wi-FI.

Onix 1.0 Turbo LT (AT6) - R$ 62.890

Adiciona controle de velocidade de cruzeiro e volante com revestimento premium.

Onix 1.0 Turbo LTZ - R$ 60.990

Adiciona abertura de porta e partida do motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré e carregador sem fio.

Onix 1.0 Turbo LTZ (AT6) - R$ 66.290

Controle de velocidade cruzeiro e volante com revestimento premium.

Onix 1.0 Turbo Premier (AT6) - R$ 69.990

Adiciona rodas de liga leve aro 16 faróis tipo projetor, luz de posição e lanternas em LED e bancos com revestimento parcial em couro.