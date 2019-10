O Onix Plus estreou em setembro como um dos principais lançamentos de 2019. O sedã que tem a missão de colocar de vez a Chevrolet no segmento de compactos e desempenho semelhante ao do Prisma tem como cavalo de batalha a versão de entrada, equipada com transmissão automática e motor 1.0 turbo de 117 cv.

Sem sobrenome, o Onix Plus parte de R$ 48.490 e figura como o sedã compacto automático mais barato do mercado. Mas, para chegar a esse valor, a GM teve que fazer pesadas concessões, removendo tecnologias de assistência a condução e também no acabamento.

A versão é bastante espartana, sem direito a retrovisores ou maçanetas pintadas na cor da carroceria. Ele não oferece nem mesmo aquele adesivo preto fosco no entorno das janelas. As rodas são de aço e não há iluminação auxiliar.

Por dentro

Se por fora o Onix Plus pé-de-boi não arranca suspiros, por dentro o acabamento espartano também não encanta. O interior é revestido por plásticos duros e a forração dos bancos é mais simples que as das demais versões.

A cesta de equipamentos também é mais enxuta e elimina itens como retrovisores elétricos e assistente pessoal OnStar. O multimídia MyLink dá lugar a um rádio (com duas portas USB, MP3 e Bluetooth). Há outras duas portas direcionadas para os bancos traseiros. Elas são exclusivas para carregamento de dispositivos móveis.

Por outro lado, a versão conta com direção elétrica, ar-condicionado e vidros elétricos nas quatro portas, que garantem o básico da comodidade num automóvel de entrada.

Ou seja, para manter o motor mais moderno e a transmissão automática, a GM eliminou na perfumaria e coloca no mercado uma opção racional para quem busca a praticidade de uma caixa automática e não faz questão de belas rodas ou de ter que ajustar os retrovisores com a mão. Uma receita que deu certo no Prisma Advantage.