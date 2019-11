A General Motors divulgou e-mail para a rede de concessionárias determinando a suspensão das vendas do Chevrolet Onix Plus, sedã lançado em setembro, que tem como diferencial o inédito motor turbo 1.0 de 117 cv. A interrupção nas vendas se dá pelos dois casos de incêndio involuntário do modelo. Traduzindo, o carro pega fogo sozinho.

Segundo o comunicado, que se espalhou pela internet, a GM reconhece o risco de incêndio do carro e determinou a suspensão da entrega na rede. O documento é assinado pelo diretor de Vendas da GM, Kleusner Lopes e pelo diretor de Pós Vendas, Carlos Meinert.

O texto diz que: "Em condições muito específicas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível, condições combinadas pouco prováveis, o software de gerenciamento do motor pode, eventualmente, apresentar falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio", explica o comunicado intitulado "Onix Plus MY20 - URGENTE".

Reprodução do e-mail que determina a entrega do Onix Seda, que vazou na internet

O e-mail ainda explica que será aberto um recall para atualização do software e que todos os clientes vão receber um veículo alugado durante o processo de reparo.

A história

No final de semana surgiram rumores de um carro teria incendiado no pátio da montadora. Logo depois surgiram nas redes sociais imagens e depoimentos de um consumidor no Maranhão, que registrou o momento em que o carro pegou fogo. Ontem (5) a GM disparou o e-mail.

No início da tarde de hoje (6), a GM disparou nota de esclarecimento em que basicamente repete as orientações da mensagem distribuída à rede, mas explica que o a causa do incêndio da unidade, no pátio da fábrida de Gravataí foi um fato isolado, que não tem relevância com o incidente com o automóvel no Maranhão:

A General Motors tem como prioridade a segurança dos seus clientes. Por isso, informa que está prontamente convocando os proprietários do Onix Plus modelo 2020 entregues até então para atualização do software de gerenciamento do motor.

Em condições muito específicas e combinadas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível o software de gerenciamento do motor pode, eventualmente, apresentar falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio, como no caso ocorrido na região Nordeste. Esta condição é precedida de um alerta visual no painel de instrumentos – a luz indicadora de funcionamento incorreto, referente ao motor, acende.

Os proprietários dos modelos envolvidos serão chamados a comparecer a uma concessionária Chevrolet para realizar de forma gratuita o serviço.

Destacamos que o incidente anterior, ocorrido no pátio da fábrica de Gravataí em setembro, foi um caso isolado provocado por um fator que não tinha relação com o projeto do veículo.

A fabricante recomenda que os proprietários do Onix Plux façam o agendamento para atualização do software de gerenciamento do motor, na rede de concessionárias ou na Central de Relacionamento Chevrolet pelo 0800-702-4200 assim que a atualização de software estiver disponível. Ela ainda orienta que todos os proprietários do modelo devem levar seus veículos até a concessionária de sua preferência.

No período em que o carro estiver na revenda, aguardando a atualização do software, a GM disponibilizará para todos os clientes um veículo reserva alugado até que o procedimento seja efetuado. Ainda segundo a fabricante o tempo para atualização é rápida, mas não não informa quantos minutos ou horas são necessários.