Uma nova opção de parcelamento deverá ser largamente oferecida a partir de abril pelas empresas de máquinas de cartão, conforme anunciado nesta quarta-feira (27) pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O Crediário no cartão de crédito, um parcelamento com juros cujos valores dependerão de cada banco, foi apresentado como um benefício para lojistas e, também, para o comprador. Entretanto, órgãos de proteção ao consumidor veem a medida como uma "armadilha" que incentiva o endividamento.

Conforme a Abecs, o benefício para o consumidor estaria no fato de que, atualmente, a prática mais usada por grandes empresas é o parcelamento em dez vezes sem juros. Entretanto, os lojistas acabam embutindo o valor do juros no preço final do produto e, com isso, quem compra a vista acaba sendo prejudicado.

Para atrair os lojistas para a nova modalidade, o crediário promete o pagamento do valor integral das compras em até cinco dias para as empresas, o que contrasta com o parcelamento normal pelo cartão de crédito, quando o empresário só recebe o valor das parcelas a cada 30 dias. Por isso, os alvos iniciais das máquinas de cartão são justamente as lojas que hoje não oferecem opções de parcelamento justamente por esse motivo.

Questionada pelo Hoje em Dia, a Abecs explicou que no momento três empresas já estão trabalhando com o crediário no crédito, mas que a grande maioria das máquinas de cartão deverá aderir a partir de abril. A quantia de parcelas e o valor do juros será definido pelos bancos de acordo com o perfil de risco e relacionamento de cada cliente, mas na máquina serão visíveis três opções de parcelamento e os custos envolvidos na operação.

Padrão

Ainda conforme a associação dos cartões de crédito, um grupo de estudo foi criado para montar uma padronização que será usada nas máquinas. O consumidor poderá ver uma simulação da transação na tela antes da compra ser confirmada.

"Com a padronização, os diferentes terminais apresentam as mesmas etapas e mensagens sobre o processo de parcelamento, facilitando a utilização pelo consumidor e pelo lojista. Na simulação, o usuário visualiza as informações das opções de parcelamento oferecidas pelo emissor do seu cartão, como a quantidade e o valor das parcelas, a taxa de juros e o custo efetivo total (CET) do financiamento", completa o anúncio da Abecs.

Procons criticam a medida

Pouco tempo após o anúncio da nova modalidade de crédito, integrantes dos órgãos de proteção ao consumidor, os chamados Procons, apontam que dificilmente a medida será benéfica para os compradores, mas que, na verdade, só trará vantagens para as instituições financeiras.

Mônica Coelho, diretora do Procon de Belo Horizonte, vê a nova modalidade como mais uma forma de estimular o consumo de forma irresponsável. "Como sempre a gente prevê uma indução ao crédito, já que, como os lojistas vão receber de forma antecipada, certamente tentarão empurrar essa modalidade de parcelamento ao consumidor. E esse tipo de crédito é muito perigoso, pois, quanto mais prazo existe, maior é o valor a ser pago em juros", pontua.

Ela explica ainda que, como o valor e quantidade das parcelas será definido de forma digital, através das máquinas de cartão, a medida pode ferir o Código do Consumidor. "O comprador precisa ter acesso à todas a condições, preços, pois é um financiamento, com contrato", completa Mônica Coelho.

O coordenador do Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Marcelo Barbosa, também não vê a medida anunciada com bons olhos. "Como é uma coisa muito nova, não temos informações concretas. Mas, pelo que eu ouvi, a taxa de juros seria de cerca de 1% em até 36 vezes. Mas e se for 48 parcelas? É importante que o consumidor entenda que menos parcelas significa menos juros", lembra.

Ele cita ainda a lei que permitiu que se cobre um preço diferente para vender no crédito e no débito. "Tem posto de combustível que faz essa diferenciação, mas tem outros que não aderiram a isso. Você acha que o consumidor escolhe qual? Portanto, para o consumidor, sempre que for para pagar sem juros é melhor. Então, se coexistirem as duas coisas, vai ser livre concorrência e o comércio vai ser saudável. Mas eles falam abertamente que querem desincentivar as dez vezes sem juros", conclui.

Após o anúncio nesta terça, a Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil) enviou um ofício à Abecs com alguns questionamentos sobre a nova forma de parcelamento. A entidade indagou de que modo serão cobrados os juros do consumidor caso ele não consiga pagar as parcelas do cartão de crédito e, também, de que forma o risco de superendividamento é avaliado pelos cartões de crédito e como isso afeta os limites que serão oferecidos.

O texto enviado à Abecs manifesta ainda a preocupação dos Procons de todo o país com essa nova modalidade de crédito. "O direito à informação deverá prevalecer nestas contratações, sob pena de imputar ao consumidor um aumento na sua vulnerabilidade contábil, ou seja, sua incapacidade técnica de calcular a consequência financeira do que está contratando", conclui o ofício da ProconsBrasil.

