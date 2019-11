Mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes poderão se beneficiar a partir de amanhã com a limpeza do nome para o ano que vem no feirão on-line do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), que permitirá descontos de até 90% e parcelamento do valor das dívidas em até dez vezes.

A iniciativa contará com a participação de empresas sediadas em Belo Horizonte, onde, de acordo com a Serasa Experian, estão 928.412 devedores, e a cidade de Ibirité, na região Central do Estado, além de outros 14 municípios de 11 estados brasileiros, escolhidos por já realizarem esses feirões presenciais de quitação de dívidas anteriormente.

Até o momento já são mais de 120 instituições confirmadas, entre bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras, supermercados e empresas do comércio e do ramo de serviços.

Os interessados já podem se cadastrar pelo site(www.negociardivida.com.br)e, a partir de amanhã até 15 de dezembro, poderão acessar em todo o país site do SPC (www.spcbrasil.org.br/feirao), verificar sua situação gratuitamente a partir do número do CPF e consultar se a empresa credora está cadastrada e de que forma a dívida pode ser renegociada.

“Pretendemos atingir a base de 62,3 milhões consumidores inadimplentes no Brasil, além disso 10 milhões de pessoas manifestaram pretender usar o valor sacado do FGTS para renegociar suas dívidas”, explica Michel Felix, gerente de produtos do SPC Brasil. O dia 21 de novembro também foi escolhido por estar próximo à data de pagamento da primeira parcela do 13º salário de algumas empresas (30 de novembro). Segundo dados do instituto, 40% da população adulta no país tem algum dívida.

A possibilidade de realizar o serviço sem sair de casa resolve um das principais causas de endividamento no país, segundo Michel Felix. “Muitas vezes é o constrangimento de ter que ir até a empresa ou até o caixa que prolonga a situação. A nossa plataforma é bem simples e de fácil manuseio, e a pessoa terá privacidade e a conveniência para poder acessar quantas vezes quiser”, esclarece o gerente de produtos do SPC Brasil.

De acordo com dados divulgados pelo SPC Brasil na semana passada, 53% das dívidas dizem respeito aos bancos. É o caso do porteiro Paulo Carlos Fernandes, de 42 anos. Após um empréstimo feito há cerca de três anos, ele tentou quitar a dívida ao pagar um boleto, mas teve problemas e desde então não conseguiu resolver sua situação. “Fui no banco e eles me informaram que já não era mais com eles, tinham repassado para outra instituição, com quem tentei entrar em contato sem sucesso”, lembra Paulo, que acredita que já pode ter tido outros empréstimos negados em função dessa pendência.

Depois dos bancos, os setores com maior número de dívidas são comércio ( 17%), comunicação (12%) e contas de água e luz ( 10%).