O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse nesta quinta-feira (22) que os filmes que recebem financiamento público precisam ter o compromisso de atrair espectadores. “O cinema tem que buscar o público, não pode ser uma coisa só autoral para os amigos que gostam muito do cineasta gostarem do filme”, disse.

Para o ministro, os filmes que têm recebido recursos públicos não têm apresentado resultados à altura dos investimentos. “No ano passado, foram 151 filmes totalmente financiados pelo fundo do audiovisual. A média de R$ 4,5 milhões por filme. E o público é menos de mil pessoas por filme. Metade dos filmes não teve mil espectadores”, acrescentou.

Devido a essa situação, Terra disse que considera uma revisão dos mecanismos de financiamento para o cinema, como exigir que parte do dinheiro tenha que ser devolvida com arrecadação em bilheteria. “Nós temos que rever a forma de fazer o financiamento. Transformar em um financiamento que tem que ser devolvido. Criar uma forma de buscar o público, se não ficam filmes que ninguém assiste. É um gasto enorme com filmes que ninguém vai ver”, propôs, ao participar de evento do grupo Voto, na capital paulista.

A reserva de um espaço mínimo em salas de cinema para filmes nacionais também foi alvo de críticas do ministro. “Aí é obrigado a ter cota para filme nacional no cinema, também não pode durar muito. É uma lei que até ano que vem tem cota. Depois tem que rever isso”, disse ao relacionar a reserva de salas a distância entre as produções e o público.

Temáticas

O ministro defendeu ainda que o governo opine sobre as temáticas que serão incentivadas na produção audiovisual. Terra falou sobre o tema ao comentar a suspensão de um edital para produção de séries sobre diversidade sexual para TVs públicas. “Se é um recurso público, é uma exibição em rede pública, o governo pelo menos quer opinar sobre os temas. E esse governo tem proposta para a TV pública, sobre valores que são importantes de serem ressaltados”, defendeu.

Terra negou, no entanto, que o governo tenha a intenção de estabelecer qualquer tipo de censura. “Todo mundo pode fazer o filme que quiser, mas se vai receber recurso público, nós temos direito de opinar sobre os temas que são mais importantes. Até para ter um filme que vai receber um recurso e não tem importância nenhuma para a sociedade”, enfatizou.