Divergências quanto à avaliação e ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 entre o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) – duas das principais lideranças políticas do Estado –, voltaram a criar mais incertezas do que a dar segurança à população.

Zema anunciou ontem, em entrevista a uma emissora de TV, que, diante de dados animadores, apontando baixos percentuais de infectados e de óbitos no Estado – onde só 3% dos leitos de UTI estariam sendo usados por pacientes de Covid-19 –, Minas poderia vislumbrar para breve a superação da crise sanitária.

“Vejo que Minas está em uma situação em que nós já podemos ver, começar a enxergar um momento pós-pandemia”, afirmou. “E estamos já preparando um protocolo exatamente para isso, para dar segurança aos prefeitos de que, no momento de começarmos a fazer uma reativação criteriosa, segura, da economia, eles possam dar os passos com mais consistência”, completou, lembrando que mais da metade das cidades mineiras sequer tem casos da doença.

O otimismo do governador, contudo, esbarrou em entrevista dada quase ao mesmo tempo por Kalil, na sede da PBH, na qual o prefeito descartou qualquer possibilidade de flexibilização da quarentena, pelo menos na capital: “A guerra começou e nos preparamos para ela. Ainda não sabemos onde o inimigo está e a quantidade. É algo realmente assustador, apavorante”, ressaltou.

Mesmo assim, Kalil elogiou os efeitos da quarentena até o momento e disse acreditar que BH será a primeira capital a sair do isolamento no país. Para isso, ele destacou, as estatísticas da Covid-19 serão levadas em conta. “Tudo será feito com base na ciência e orientado pelos especialistas que compõem o comitê de enfrentamento à doença”. A capital tinha, até ontem, 452 casos e oito mortes confirmadas de Covid-19.

Kalil: Reduzir restrições depende da ciência e da orientação de especialistas

Farpas antigas

No mês passado, logo após o surgimento dos primeiros casos da pandemia em Minas, Kalil e Zema, que já vinham se estranhando por causa de providências ligadas aos estragos das chuvas na capital, se indispuseram em debate sobre as medidas de restrição para conter a propagação do novo coronavírus.

Na época, o prefeito acusou Zema de ter recuado na divulgação de ações de isolamento social para frear a doença, temendo apenas os impactos econômicos.

O governador rebateu, dizendo que o gestor da capital estaria mais preocupado com a política do que com a Covid-19. “Convido aqueles que subiram em palanques para descer. Não é hora de ataques e sim de união. Todos por Minas”, escreveu ele, no Twitter. Kalil contragolpeou durante transmissão online. “Tirar emprego não é populismo, fechar estabelecimento não é populismo, é coragem para fazer o que tem ser feito. Não preciso de palanque, eu preciso de um governador de palavra”, disse.

Estado já prepara protocolo para que prefeitos relaxem quarentena

Governador diz que alguns colegas quiseram se promover com carta de repúdio a Bolsonaro

O governador Romeu Zema reafirmou ontem, em entrevista à Rede Globo, que não assinou carta aberta conjunta com 20 governadores, contra críticas do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso e ao STF, divulgada domingo, por discordar dos colegas.

Zema, que já havia emitido posicionamento nas redes sociais, disse que haveria “pessoas querendo se promover dentro de uma briga que não é deles”. E chegou a defender Bolsonaro. “O presidente, a gente tem que lembrar, ele pode estar errando em algumas coisas, mas está acertando em outras. E eu aqui é a mesma coisa, e tenho certeza que todos os governadores também”, pontuou.

“Está havendo parece que um movimento exacerbado, desnecessário, em relação a algumas falas, algumas questões do presidente. Outro dia eu até brinquei: se o presidente arrotar, vai virar motivo para alguém se manifestar”.

Para o governador, seria importante que todas as opiniões fossem respeitadas. “É um direito dele (Bolsonaro) ter a opinião dele, mas pode ser que eu não concorde, até porque não tenho feito isso aqui em Minas. Mas é um direito dele se manifestar. Estamos numa democracia, a riqueza da democracia é a diferença de opiniões. E parece que tem pessoas que estão adotando um totalitarismo contra o presidente, aí eu não concordo também”, acrescentou.

Zema destacou ainda que, “de forma alguma”, teria deixado de assinar o documento de repúdio a Bolsonaro por ser supostamente subserviente ao mandatário maior do Executivo. “O que faço questão é de não entrar em assuntos que não dizem respeito a mim”, ressaltou.